Çevreyi kirletenlere rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza kesildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçildi. Su kirliliğinin tespit edilmesi üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmaları artırıldı. Bu kapsamda son 2 ayda yapılan 39 denetimde, atık su arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede ilçesinde yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin de faaliyetini durdurdu. Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Bolu Belediyesi'ne 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi. Denetimlerde, atık suların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.