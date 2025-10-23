Çevrimiçi sapığa 24 yıl hapis cezası

Kastamonu'da, çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A., Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukatı ile 15 yaşındaki mağdur çocuk Z.G.'nin ailesi hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık S.A, "Ben fiziksel temasta bulunmadım, yalnızca internet üzerinden fotoğraf gönderdim. İnterneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu, pişmanım. Özgürlüğümü kaybettim, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti tarafından sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 16 yıl, "müstehcen görüntüleri yayma" suçundan 8 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi. Sapığın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.