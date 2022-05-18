Ceyhan’da korku dolu anlar! Mutfak tüpleri bomba gibi patladı

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.