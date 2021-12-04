Çeyiz paylaşımında çatışma çıktı: 4 yaralı

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde Bahar Kavak (23) ve Velat Aydın (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kız tarafı, çeyizleri geri istedi. Taraflar, geçtiğimiz 25 Kasım'da genç çiftin yaşadığı evde buluştu. Çeyiz paylaşımı yapılırken, her iki aile de birbirlerini suçladı. Çıkan kavgada Velat Aydın, ağabeyi Hikmet (33) ve kardeşi Hakan Aydın (22) ile birlikte Mehmet Bilgiç (40) silahına davrandı. Silahlı çatışmada; Ferhat Kavak (18), Şeyhmus Kavak (31), Ferhat Aslan (21) ve Engin Akay (19) yaralandı. Polis Velat, Hikmet ve Hakan Aydın ile Mehmet Bilgiç'i kıskıvrak yakaladı. Hakan Aydın serbest kalırken diğer üç kişi tutuklandı.