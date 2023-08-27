Çeyizleri enkaz altında kalan işitme engelli çiftin mutlu günü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde etkili oldu. Bu illerden biri de Hatay'dı. Hatay aynı zamanda yıkımın en çok olduğu yerdi. İşitme engelli Arzu Haleplioğlu da Hatay'da oturuyordu. Ocak ayında Diyarbakır'da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Fatih Özdemir'le nişanlanmıştı. Genç nişanlı depremden sağ kurtuldu, ancak evleri ağır hasar gördü. Depremde yakınlarını ve 4 engelli arkadaşını kaybetti. Arzu'nun çeyizleri de enkaz altında kaldı.

Genç nişanlılar, ailelerinin de desteğiyle bu zorlu günleri kısa sürede atlattı ve geçtiğimiz bir ömür boyu mutluluğa imza attı. Düğüne genç çiftin arkadaşları, aileleri ve yakınları katıldı. Arzu Özdemir, düğün sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "6 Şubat'ta Hatay merkezde ailem ile kalıyorduk. Depremde evimiz ve iş yerimiz ağır hasar gördü. Bütün çeyizimiz enkaz altında kaldı, her şeye rağmen güçlükle küçük eşyalarımızı hasarlı bir şekilde çıkardık. Eşim Fatih'in ailesinin de desteği ile Diyarbakır'da işitme engelliler ve ailelerimiz ile güzel bir düğün yaptık ve depremden bir nebze uzak kaldık. İnşallah ben ve eşim iyi bir iş bulup mutluluğumuzu sürdüreceğiz. Şu an eşimin ailesinin yanında kalıyoruz."

Arkadaşlarının ilgisine teşekkür eden Fatih Özdemir, "Arzu ile Bursa'da tanıştık. Uzun süren arkadaşlığımızdan sonra ocak ayında nişanlandık. 6 Şubat'ta meydan gelen depremde ailem ile Diyarbakır'daydım. Çok şükür bir sıkıntı olmadı, ama eşimin Hatay'da olması beni çok korkuttu. Kendisi çok şükür kurtuldu ve Diyarbakır da sevdiklerimiz ile hem depremi unuttuk hem mutlu bir yuva kurduk." şeklinde konuştu.