Ceylan’ın yürek yakan paylaşımı: 90 puanla 13 ay bekledim muradıma erdim

Hakkâri'de ilk görev günü kar temizleme aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Ceylan Öner (24), dün memleketi Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Polis olay yerindeki KGS (Kent Güvenlik Sistemi) kayıtlarını incelemeye alırken, kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, iş makinesini kullanan belediye personeli de gözaltına alındı. Ceylan Öner'den geriye kalan, ataması yapıldıktan sonraki sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı. Aylarca bekledikten sonra yapılan atamasıyla ilgili yazıyı, "Sizce ben 90 puanla 13 ay bekledikten sonra Hakkâri'ye atanmış mıyımdır" notuyla sosyal medyada paylaşan Ceylan Öner'in sevinci, daha ilk iş gününde yerini acıya bıraktı. Arkadaşları da üzüntülerini ifade etmekte zorlandı. En yakın arkadaşı ise, "Her şeyin içinde Ceylan vardı benim için. Yarınımda, dünümde, bugünümde can vermeden dakikalar önce bile goygoy döndürüp gülüp yazışmıştık. Ben sensiz hep eksik olacağım doğum günümde. Kendi hayatının ilk iş gününde yıllarca hayalini kurduğun üniformanın içinde öldün" ardından da "Yıldızlı gece tablosunu hediye olarak göndermiştim. Hakkari 'de evinin duvarında en çok görmek istediğin şeyin tablosunu. Evet öldün görmeden ve bu mesajı da hiçbir zaman okuyamayacaksın. Van Gogh'u senmişsin bu hikâyenin. Servi ağaçları gölgesinde bir ömür huzurla uyu" paylaşımları yaptı. Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da, Ceylan Öner için taziye ve başsağlığı mesajı yayımlayarak aileye ve sevenlerine başsağlığı diledi.