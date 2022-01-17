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Giriş Tarihi: 17.1.2022 13:41 Son Güncelleme: 17.1.2022 13:50

Ceylanlar şampiyon oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanlar şampiyon oldu

Şanlıurfa Spor Lisesi’nin kız futbol takımı, Mardin’de yapılan bölge grup Futbol maçlarında kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu oldu.

Şanlıurfa Spor Lisesi'nin kız futbol takımı, Mardin'de yapılan bölge grup maçlarında rakiplerine sahayı dar etti. Okulun kız takımı, rakipleri Hatay Spor Lisesi'ni 8-0, Siirt Spor Lisesi'ni 3-0 ve Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup etti. Şanlıurfa Spor Lisesi, kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu oldu.

Geçen yıl da bölgede şampiyon olan Şanlıurfa Spor Lisesi, pandemi dolayısıyla iptal edilen Türkiye Şampiyonasına gidememişti.
Bu yıl da kaldıkları yerden başarılarına devam eden başarılı lise, eğitmenleri Berat Acer, Cihan Candan Sevda eşliğinde bölge şampiyonu unvanıyla Şanlıurfa'yı Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylediler

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