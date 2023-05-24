Ceylanpınar ilçesinde DEAŞ üyesi yakalandı

Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'ilçesinde düzenlenen operasyon yakalandı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde M.V. isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.