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Giriş Tarihi: 24.5.2023 12:25 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:33

Ceylanpınar ilçesinde DEAŞ üyesi yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde DEAŞ üyesi yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdrürlüğüne götürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar ilçesinde DEAŞ üyesi yakalandı

Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'ilçesinde düzenlenen operasyon yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde M.V. isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Ceylanpınar ilçesinde DEAŞ üyesi yakalandı
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