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Giriş Tarihi: 1.4.2024 14:32 Son Güncelleme: 1.4.2024 14:36

Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ne ulaşıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu

11 gün önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeye çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu.

Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü.

Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuk, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

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Ceylanpınar’da 11 gün önce akıntıya kapıldı: Cansız bedeni bulundu
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