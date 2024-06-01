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Giriş Tarihi: 1.6.2024 10:37 Son Güncelleme: 1.6.2024 11:04

Ceylanpınar’da 75 işçi zehirlendi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar’ilçesinde da 75 işçi zehirlendi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM işletmesinde çalışan 75 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da 75 işçi zehirlendi

Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde bulunan, TİGEM İşletmesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan 75 işçi yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TİGEM işletmesine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 75 işçi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 75 işçinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. Tedavi altına alınan 75 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar’da 75 işçi zehirlendi
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