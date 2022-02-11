Ceylanpınar’da asansör boşluğuna düşen 3 işçi yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansörün bakım ve onarımını yapan 3 işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılan işçilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Abdulkerim Ç. (56), Mehmet Tahir Ç. (21), Muhammed Ali Ç.'yi (22) ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.