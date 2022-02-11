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Giriş Tarihi: 11.2.2022 20:59 Son Güncelleme: 11.2.2022 22:52

Ceylanpınar'da asansör boşluğuna düşen 3 işçi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da asansör boşluğuna düşen 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde asansörün bakım ve onarımını yapan 3 işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansörün bakım ve onarımını yapan 3 işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılan işçilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Abdulkerim Ç. (56), Mehmet Tahir Ç. (21), Muhammed Ali Ç.'yi (22) ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar'da asansör boşluğuna düşen 3 işçi yaralandı
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