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Giriş Tarihi: 15.12.2021 19:35

Ceylanpınar’da boş arazide kadın cesedi bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da boş arazide kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Çırpı Deresi'nde koyunları otlatan çobanlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çürümeye başlayan kadın cesedi otopsi yapılmak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar’da boş arazide kadın cesedi bulundu
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