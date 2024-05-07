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Giriş Tarihi: 7.5.2024 14:47 Son Güncelleme: 7.5.2024 14:53

Ceylanpınar’da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde, Mahallede düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

Bu sırada Zemzem Ö.(34) adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Yaralanan kadın yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma ekipleri C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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Ceylanpınar’da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti
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