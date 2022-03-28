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Giriş Tarihi: 28.3.2022 19:46 Son Güncelleme: 28.3.2022 21:10

Ceylanpınar'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Tarım İşletmesi Müdürlüğü civarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada Hamza. A. (7), Muhammed. S. (18), Aziz. G. (39), İbrahim. A. (33), Hamza. E. (17), Firyal. E. M. (30) ve Ali Muhammed (10) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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