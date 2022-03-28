Ceylanpınar’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Tarım İşletmesi Müdürlüğü civarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada Hamza. A. (7), Muhammed. S. (18), Aziz. G. (39), İbrahim. A. (33), Hamza. E. (17), Firyal. E. M. (30) ve Ali Muhammed (10) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.