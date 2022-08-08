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Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:39 Son Güncelleme: 8.8.2022 16:00

Ceylanpınar'da kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Akrepli yolu mevkiinde meydana gelen kazada, henüz plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, Ali Y, Mehmet T(1), Büşra Y.(17), Ruken T.(21) ve Mehmet Selim T.(60) yaralandı. Kazada yaralanan şahıslar çevredeki vatandaşların yardımıyla sivil araçlarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Ceylanpınar'da kaza: 5 yaralı
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