Ceylanpınar’da kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Akrepli yolu mevkiinde meydana gelen kazada, henüz plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, Ali Y, Mehmet T(1), Büşra Y.(17), Ruken T.(21) ve Mehmet Selim T.(60) yaralandı. Kazada yaralanan şahıslar çevredeki vatandaşların yardımıyla sivil araçlarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı