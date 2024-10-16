Ceylanpınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Balu'nun kullandığı motosiklet motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A'nın yönetimindeki otomobille çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Balu, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Balu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü, M.A, gözaltına alındı.