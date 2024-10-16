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Giriş Tarihi: 16.10.2024 15:12 Son Güncelleme: 16.10.2024 15:14

Ceylanpınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Balu'nun kullandığı motosiklet motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde M.A'nın yönetimindeki otomobille çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Balu, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Balu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü, M.A, gözaltına alındı.

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Ceylanpınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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