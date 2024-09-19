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Giriş Tarihi: 19.9.2024 08:52 Son Güncelleme: 19.9.2024 08:56

Ceylanpınar’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsal Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahallede Yasin D. kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Acil sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemede Yasin D.nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından Yasin D.'nin cansız bedeni Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde kaçan kişi yada kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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