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Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:14 Son Güncelleme: 8.7.2024 17:48

Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ceylanpınar’da polis yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 126 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 Şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ilçe genelinde sokak satıcılarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipler, ilçe girişinde yapılan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları detaylı aramada gizlenmiş vaziyette 1 kilo 126 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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