Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ilçe genelinde sokak satıcılarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipler, ilçe girişinde yapılan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları detaylı aramada gizlenmiş vaziyette 1 kilo 126 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.