Doktor ve hemşire eşine sağlık ocağındaki dayağa 1 yıl 6 ay hapis

Konya Merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde 2,5 yıl önce meydana gelen olayda, Nevzat Baktemur, iddiaya göre pandemi koşulları nedeniyle maske takmasını istediği aile hekimi Hasan Koç ve ebe hemşire eşi Seda Koç'u merkezin dışına çıkarttı. Baktemur burada arkadaşı Turan Dayan ile birlikte Koç çiftine saldırdı. Tutuklanan Baktemur ve Dayan bir ay bile cezaevinde yatmadan tutuksuz yargılamak üzere tahliye edildi. Koç çiftide olayra bir süre sonra tayinlerini başka bir ile almak durumunda kaldı.

'SENİ BURADA YAŞATMAYACAĞIZ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nevzat Baktemur ve Turan Dayan'ın Hasan Koç'a 'Namussuz, şerefsiz, seni burada barındırmayacağız' diyerek tehdit ve hakaret ettikleri, Hasan Koç'u dışarı çıkartıp darp ettikleri, bu esnada olayı videoya alan Seda Koç'a yönelen şüphelilerin 'Bu telefonu kafanda kırarım' dedikleri, Seda Koç'u darp edilen eşini kurtarmak için şüphelilere biber gazı sıkmaya çalıştığı belirtildi.

SAĞLIK OCAĞINDAKİ DAYAĞA ÖDÜL GİBİ CEZA

Tutuksuz sanıklar Asliye Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Nevzat Baktemur ve Turan Dayan 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' hükümleri de uygulanarak 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

KENDİNİ VE EŞİNİ KORUDUĞU İÇİN CEZA ALDI

Aynı dosyada aynı zamanda şüpheli konumunda olan doktor Hasan Koç, kendisini ve eşini korumak için Nevzat Baktemur ve Turan Dayan'a yönelik silahtan sayılan jop ile yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 168 gün karşılığı 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu parayı da 5 taksitle ödemesine hükmetti.

SAVCI: HUKUKA AYKIRI BİR KARAR

Hemen Hasan Koç'un avukatları hem de Cumhuriyet Savcısı kararı istinaf etti. Savcı istinaf dilekçesinde, Hasan Koç'a verilen mahkumiyet kararının dosya kapsamında delillere ve olayın oluş şekline göre hukuken yerinde olmadığını, Koç'un silahtan sayılan jop ile sanıklara yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını, darp olayını gerçekleştirmiş olsa da jopu kullanmadığını, Koç'un eylemlerinin kendilerine yönelik saldırıyı defetmek için olduğunu, bu haliyle Koç'un meşru müdafaa maddesinden yararlanması gerektiğini ancak bu maddenin uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.