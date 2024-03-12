Ceza kesildikten 1 saat sonra kaza yaptı: Ehliyetsiz ve alkollü!

Şeker Meydanı'ndaki polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki 20 HS 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., Burdur Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Murat O. ise yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi. Murat O. serbest bırakılırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ocak ayında Burdur'da yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaştığı görüntülerde, Murat O.'nun karıştığı kazaya da yer verdi. Görüntülerde Murat O.'nun kullandığı otomobilin Şehit Kalmaz Caddesi'nden Tugay Kavşağı'na girişi ve şehir merkezinden Fethiye istikametine gitmekte olan Veli K. yönetimindeki otomobile çarpması yer aldı. Yayınlanan diğer görüntülerde Hububatçılar Sitesi altındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması ile Nene Hatun Caddesi ve Armağan İlci Bulvarı'ndaki motosiklet kazaları da yer aldı...