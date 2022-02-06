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Giriş Tarihi: 6.2.2022 22:09

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden çirkin iddialara yalanlama!

AA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden çirkin iddialara yalanlama!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle Kurum personeli tarafından darbedildikleri iddialarını yalanadı. Müdürlük, "Sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan, "Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması sırasında, hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle Kurum personeli tarafından darbedildikleri" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden çirkin iddialara yalanlama!
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