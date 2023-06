‘Ceza yeseler bile teşekkür ediyorlar’

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 70 kadın trafik polisi görev yapıyor. Kadın trafik polisleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. 2018'in ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler yaşadıklarını SABAH'a anlattı."13 yıllık polisim. İzmir'deki tek kadın amirim. Sürücüler kadın polisle karşılaşınca daha fazla saygı duyuyor. Ceza yeseler bile kızmıyorlar. Teşekkür edip ayrılıyorlar. Biz vatandaşları suçlu olarak görmüyoruz. Amacımız onların can güvenliğini sağlamak. Kadın olarak bu mesleği yaptığımızdan dolayı gurur duyuyoruz.""17 yıllık polisim. 10 yıldır trafik polisiyim. Kadın sürücüler 'İyi varsınız' diyerek bize destek oluyor. Bazı sürücüler ise heyecandan ya da ağız alışkanlığından 'Memur bey' diye seslenebiliyor."Sürücüler ceza yediklerinde karşılarında kadın trafik polisi görünce tatlı bir tebessüm oluyor. İzmirli sürücüler sahada kadın trafik polisi görmekten dolayı mutlular. Bize her zaman destek oluyorlar, zorluk çıkarmıyorlar."Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, "Kadınlar, detaycı ve ayrıntılara önem veren yapılarıyla, her meslekte olduğu gibi polislikte de pozitif bir fark yaratıyor. Bu özelliklerini mesleklerinde avantaja çevirerek görevlerini titizlikle yerine getiriyor."