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Giriş Tarihi: 18.1.2024 15:44

Cezaevi firarisi 9 yıldır aranıyordu: Tren garında yakalandı!

Ağrı'da M.A.K. 2015'te tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti. Kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kırıkkale Tren Garı'nda yakayı ele verdi.

İHA
Cezaevi firarisi 9 yıldır aranıyordu: Tren garında yakalandı!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 2015 yılında Ağrı'daki cezaevinden firar eden M.A.K.'nin (58) Kırıkkale Tren Garı'ndan Batman'a gitmek üzere bilet aldığı bilgisine ulaştı. Kısa sürede tren garına giden ekipler, 58 yaşındaki hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde gözaltına aldı.


Yapılan incelemede, hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9

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Cezaevi firarisi 9 yıldır aranıyordu: Tren garında yakalandı!
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