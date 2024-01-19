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Giriş Tarihi: 19.1.2024 10:56 Son Güncelleme: 19.1.2024 11:18

Cezaevi firarisi çaldığı motosikletle gezerken yakalandı! Hoşuma gitti, çaldım

Kahramanmaraş’taki cezaevinden 6 ay önce firar eden zanlı Adana’da arkadaşıyla birlikte çaldığı motosikletle gezerken yakalandı. Cezaevi firarisi, “Motosiklet hoşuma gitti, çaldım” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cezaevi firarisi çaldığı motosikletle gezerken yakalandı! Hoşuma gitti, çaldım

Adana'da 6 ay önce cezaevinden firar eden Ahmet K. (21), arkadaşı Mahmut E. (20) ile birlikte takip ettikleri Hasan K.'nin sokağa park ettiği motosikleti düz kontak yaparak çalıp, kaçtı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp tutuklanan 2 şüpheliden Ahmet K., "Arkadaşımla gezerken motosikleti gördüm ve hoşuma gitti. Sürücüsü eve girince düz kontak yapıp, çaldım" dedi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Olay, 16 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 'hırsızlık' suçundan girdiği Türkoğlu Cezaevi'nden 6 ay önce firar eden Ahmet K. (21), Adana'daki evine döndü. O günden bu yana firari olarak aranan Ahmet K., mahalleden arkadaşı Mahmut E. (20) ile buluşup, gezintiye çıktı. Şüpheliler sokakta yürürken, motosikletli Hasan K.'yi takip etti. Hasan K., bir süre sonra motosikletini sokağa park edip, evine girdi. Ahmet K., motosikletin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaparak motosikleti çalıştırdı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletle olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI

Evinden çıkan Hasan K., motosikletinin çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mahallede araştırma yapan ekipler, hırsızlıktan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ahmet K., ifadesinde, "Arkadaşımla gezerken motosikleti gördüm ve hoşuma gitti. Sürücüsü eve girince düz kontak yapıp, çaldım. Daha sonra da kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. ile Mahmut E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Cezaevi firarisi çaldığı motosikletle gezerken yakalandı! Hoşuma gitti, çaldım
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