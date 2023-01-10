Cezaevi firarisi havalimanında ele geçti

İSTANBUL Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak Pazar günü KKTC'ye gitmek için havalimanına gelen bir yolcuyu şüphelenerek incelemeye aldı. Erbil S. adına düzenlenmiş KKTC kimlik kartı ve sürücü belgesi ibraz eden yolcunun belgelerinin tamamının sahte olduğunu belirleyen polis, yolcuyu parmak izi kontrolüne tabi tuttu. Gerçek isminin Hali E. olduğu tespit edilen yolcunun uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hali E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.