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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:17

Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Sahte kimlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen cezaevi firarisi Halil E., İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte belgelerle seyahat etmek isteyenlere yönelik başarılı çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri 8 Ocak Pazar günü KKTC'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenerek incelemeye aldı. Erbil S., adına düzenlenmiş KKTC kimlik kartı ve sürücü belgesi ibraz eden yolcunun belgelerinin tamamının sahte olduğunu belirleyen polis ekipleri yolcuyu parmak izi kontrolüne tabi tuttu.

FİRAR ETMİŞ

Gerçek isminin Hali E., olduğu tespit edilen yolcunun uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hali E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

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Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
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