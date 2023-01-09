Haberler Yaşam Haberleri Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış
Giriş Tarihi: 9.1.2023 11:44 Son Güncelleme: 9.1.2023 12:05

Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış

“Cinayet” suçundan 25 yıl hapis cezası alan ve kaçan bir cezaevi firarisi; “Huzur İstanbul” uygulamasında Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ruhsatsız silahla yakalandı ve cezaevine yerleştirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal Katılımı üzerinde yapılan "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Ü.D. (42) isimli kişinin üzerinde bir ruhsatsız tabanca bulundu. Ü.D. hemen gözaltına alındı.

Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış | Video



Yapılan araştırmalarda "Tasarlayarak Öldürmek" suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan Ü.D.'nin 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ü.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış
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