Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal Katılımı üzerinde yapılan "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Ü.D. (42) isimli kişinin üzerinde bir ruhsatsız tabanca bulundu. Ü.D. hemen gözaltına alındı.



Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış | Video





Yapılan araştırmalarda "Tasarlayarak Öldürmek" suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan Ü.D.'nin 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ü.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.