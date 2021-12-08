Cezaevi midibüsü köprüde asılı kaldı

BAĞCILAR'DA kontrolden çıkıp devrilerek viyadükte asılı kalan cezaevi aracındaki 6 jandarma personeli yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na personel taşıyan cezaevi midibüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerleri parçalayarak sürüklenen midibüs metrelerce yükseklikteki viyadükten düşme tehlikesi geçirdi. Devrilen midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.