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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Cezaevi midibüsü köprüde asılı kaldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cezaevi midibüsü köprüde asılı kaldı
BAĞCILAR'DA kontrolden çıkıp devrilerek viyadükte asılı kalan cezaevi aracındaki 6 jandarma personeli yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na personel taşıyan cezaevi midibüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerleri parçalayarak sürüklenen midibüs metrelerce yükseklikteki viyadükten düşme tehlikesi geçirdi. Devrilen midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.

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Cezaevi midibüsü köprüde asılı kaldı
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