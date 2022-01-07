Cezaevi müdürü Kemal Özen 3 kişiye can oldu!

Çorum'da 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastanede yoğun bakıma alınan, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nin 2'nci müdürü Kemal Özen'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin, organlarını bağışlama kararı verdiği Özen'in karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alındı. Özen'in organları, 3 kişiye nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü.