Cezaevi müdürü Kemal Özen 3 kişiye can oldu!

Çorum'da 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastanede yoğun bakıma alınan, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nin 2'nci müdürü Kemal Özen'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin, organlarını bağışlama kararı verdiği Özen'in karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alındı. Özen'in organları, 3 kişiye nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
Öte yandan Kemal Özen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özen'in ikiz kardeşi Kenan Özen, "Büyük bir acı yaşıyoruz ancak kardeşimin organlarının başkasına hayat olması, acımızı hafifletti. Organ bağışıyla yeni hayatların başlamasına vesile olduk" dedi.