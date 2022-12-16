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Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:55 Son Güncelleme: 16.12.2022 10:13

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 13 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli beş ilde terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da DHKP-C operasyonu! 13 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DHKP-C'nin cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte tutuklanan veya hüküm giyen örgüt üyelerinin örgütten kopmasını önlemek amacıyla kendilerine para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen 28 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir firarinin ise arandığı bilgisine ulaşıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü "Ev Hapsi" olmak üzere 12 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir kişi serbest kalırken, bir şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 13 kişi tutuklandı
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