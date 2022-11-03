Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinde kalan hükümlülere uyuşturucu temin ediyorlardı
Giriş Tarihi: 3.11.2022 12:24 Son Güncelleme: 3.11.2022 12:32

Cezaevinde kalan hükümlülere uyuşturucu temin ediyorlardı

Karabük merkezli 5 ilde cezaevlerinde kalan hükümlülere uyuşturucu madde temin eden aralarında infaz koruma memuru olan 22 kişi gözetim altına alındı. Karabük T tipi ceza evi koğuşlarında yapılan aramada silah, şiş ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Cezaevinde kalan hükümlülere uyuşturucu temin ediyorlardı

Cezaevlerine uyuşturucu ve silah sokulduğu istihbaratı üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonun da İlimiz Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hüküm/hüküm özlü bulunan şahıslara uyuşturucu/uyarıcı madde temini sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak İlimiz Merkezli 5 ilde (Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya) gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 14 İnfaz Koruma Memuru ve 8sivil şahıs 01 Kasım günü yakalanarak gözaltına alınmış, 1 Sivil şahsa yönelik yakalama çalışmaları, gözaltına alınan şahıslarında sorgu işlemleri devam etmektedir.

KARABÜK T TİPİ CEZA EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ

Şahısların ikametlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda (3) koğuşta yapılan aramalarda; 558 adet hap (sentetik ecza), toplam daralı ağırlığı 97,96 gram gelen Hint Keneviri Tohumu, 2 adet görüntülü MP3 çalar, 5 adet hafıza kartı, 5 adet ucu sivriltilmiş şiş, 9 parça halinde kırık vaziyette pembe renkli Ecstasy maddesi olduğu değerlendirilen haplar, 25 parça kırık vaziyette turuncu renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen haplar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat(bong), 1 adet Canik marka ruhsatsız silah, 1adet namlusu açık kurusıkı silah 1adet Zoraki marka kurusıkı silah, 3 adet şarjör 9 adet 9mm fişek ile 78 adet Kurusıkı fişeği, Daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirilmiştir.

Şehrimizde vatandaşlarımızı ve özellikle gençlerimizi uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak, kamu düzeninin tesisi ve sürekliliği adına yürüttüğümüz amansız mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.

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Cezaevinde kalan hükümlülere uyuşturucu temin ediyorlardı
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