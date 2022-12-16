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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Cezaevindeki çifti kahreden vahşet

Eskişehir’de anne ve babası cezaevinde olduğu için yakınlarının yanında kalan 3 çocuktan 6 yaşındaki Elif, bakımsızlık, kötü muamele ve açlıktan hayatını kaybetti. Hala ve amca gözaltında

Cezaevindeki çifti kahreden vahşet
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, insanın kanını donduran bir olaya sahne oldu. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce tedaviye alınan 6 yaşındaki Nur Elif T.'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Bedeninde darp izlerine de rastlandığı belirtilen Nur Elif T.'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından polis harekete geçti. Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T.'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşadığı eve giden ekipler, ikametin kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti. Hala Deniz T. ile amca Sezer T. gözaltına alındı. Babaanne Cihangül K. ise kayıplara karıştı. Yetersiz beslendikleri belirlenen 2 erkek çocuğu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Baba Gökhan T. ve anne Sibel T.'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi. Nur Elif T.'nin cenazesi, dün Muttalip Mezarlığı'na defnedildi. Nur Elif T.'nin anne ve babası da cezaevinden özel izin alarak cenazeye katıldı.

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Cezaevindeki çifti kahreden vahşet
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