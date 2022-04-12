Cezaevindeki cinayetin cezası belli oldu

Olay, 11 Nisan 2021 tarihinde Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çağdaş Ç. (41) ile Yusuf İsmail S. (29) hükümlü olarak bulundukları koğuşta belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Kemal Çağdaş Ç. yatağında uyuduğu sırada Yusuf İsmail S. tarafından boğma teli haline getirilmiş ip kullanmak suretiyle Kemal Çağdaş Ç'yi boğmaya çalıştı. Kemal Çağdaş Ç'nin uyanarak direnmesi üzerine koğuştaki arkadaşları tarafından şüpheli Yusuf İsmail S'nin elindeki ipi alarak engel oldu. Kemal Çağdaş Ç. ve Yusuf İsmail S'nin arasında daha önceye dayalı husumet bulunduğu iddia edildi.

SEYDİŞEHİR T TİPİ KAPALI CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Olayın ardından boğazından yaralanan Yusuf İsmail S. cezaevi görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cezaevindeki Kemal Çağdaş Ç'yi boğazından iple boğmaya çalışan tutuklu sanık Yusuf İsmail S. Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yusuf İsmail S. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan başka suçtan tutuklu olarak yargılanan Yusuf İsmail S. Seydişehir T. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ve başka bir suçtan tutuklu olan müşteki Kemal Çağdaş Ç. Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldılar. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu müşteki sanık Kemal Çağdaş Ç. "Yazılı beyanlarımı tekrar ederim. Şikayetim devam ediyor. Ben boğulmaya çalıştığım ipi görmedim" dedi.

"İPİN RENGİNİ HATIRLAMIYORUM"

Sanık Yusuf İsmail S ise, "Yazılı savunmalarımı tekrar ederim ancak emanet eşyanın iki tarafında da kalem vardı. Olay sırasında diğer kaleme ne olduğunu bilmiyorum. İpin rengini de hatırlamıyorum. Beraatimi talep ederim" diye konuştu-

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından Yusuf İsmail S'ye 'Kasten öldürme suçu'ndan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı Yusuf İsmail S'nin 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.