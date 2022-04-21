Cezaevindeki tefecilerden tahsilata devam

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik gerçekleştirdiği analiz çalışmasında Ali Sert ve Osman Özdemir'in aralarında bulunduğu 7 kişilik şebekenin yaşlı ve emekli vatandaşları ağına düşürerek senet imzalattıkları ve icraya vererek maaşlarına el koyduklarını tespit etti.
EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER
Şebeke, kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarak müşterilerini ağına düşürdü. Ofiste tefecilerle bir araya gelen emekliler, boş senetlere imzalamayı kabul etti. Tefeciler, emekli maaşına haciz gelemeyeceğini bildiği için notere emeklilerle birlikte giderek senette bulunan tutarın tahsisi ile ilgili olarak izinlerin verildiği beyan eden muvafakatname çıkarttırdı. Tefeciler böylelikle senette bulunan rakamı icraya verme hakkını elde etmesinin ardından senetleri icraya verdi. Emekliler, maaş günü hesaplarına baktığında hayatlarının şokunu yaşayarak maaşlarının tamamının senedin borcuna aktarıldığını gördü.
500 LİRA 36 BİN LİRAYA DÖNÜŞTÜ
Emekli Numan A. ihtiyacını karşılamak için bankalara kredi başvurusu yaptı. Olumsuz yanıt alması üzerine tefecilerin sokaklara attığı kartvizitten onlara ulaştı. Tefeciler ile ofiste bir araya gelen Numan A. 9 bin lira istediğini aktardı. Tefeci Ali Sert ile Osman Özdemir yanında çalışan ile Numan A.'yı notere muvafakatname vermesi için gönderdi. Tefeciler Numan A.'nın istediği 9 bin lira yerine 500 lira vererek boş senette imza attırıp gönderdi. Tefeciler boş senete 36 bin lira yazıp icra işlemi başlattı. Numan A. maaş günü geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Emekli maaşına el konulduğunu ve 36 bin liralık icra işlemi başlatıldığını öğrendi. Numan A. tefecilerin kapısını tekrar çaldığında tehdide maruz kaldı.
ENGELLİ KADINA İCRA
Tefecilerin ağına bu sefer kendini ifade edemeyen ve karşındaki kişinin söylediklerini tam olarak algılamayan engelli Özlem B. düştü. Özlem B. tefecilerden 20 bin lira talep etti. Tefeciler aynı yöntemi engelli kadın içinde birebir uyguladı. Noterden muvafakatname çıkartan Özlem B. tefecilerden 20 bin lira yerine 15 bin lira alırken 2 boş senete imza attı. Tefeciler boş senetlere toplam 96 bin lira yazarak icra işlemi başlattı.
CEZAEVİNDEKİ TEFECİLER İCRA PARALARINI ALIYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecileri yönelik gerçekleştirdiği operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Ankara emniyetinde işlemleri tamamlanan tefeciler adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti emekli vatandaşı mağdur eden tefecilerin tamamını tutuklayarak cezaevine gönderdi. Mali polisin belirlemelerine göre tefeciler 106 kişiyi mağdur ettiği ve 132 icra işleminin devam ettiğini belirledi. Cezaevinde bulunan tefeciler mağdur ettiği vatandaşın maaşını almaya devam ettikleri ortaya çıktı.