Cezaevindeki tefecilerden tahsilata devam

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik gerçekleştirdiği analiz çalışmasında Ali Sert ve Osman Özdemir'in aralarında bulunduğu 7 kişilik şebekenin yaşlı ve emekli vatandaşları ağına düşürerek senet imzalattıkları ve icraya vererek maaşlarına el koyduklarını tespit etti.

EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER

Şebeke, kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarak müşterilerini ağına düşürdü. Ofiste tefecilerle bir araya gelen emekliler, boş senetlere imzalamayı kabul etti. Tefeciler, emekli maaşına haciz gelemeyeceğini bildiği için notere emeklilerle birlikte giderek senette bulunan tutarın tahsisi ile ilgili olarak izinlerin verildiği beyan eden muvafakatname çıkarttırdı. Tefeciler böylelikle senette bulunan rakamı icraya verme hakkını elde etmesinin ardından senetleri icraya verdi. Emekliler, maaş günü hesaplarına baktığında hayatlarının şokunu yaşayarak maaşlarının tamamının senedin borcuna aktarıldığını gördü.