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Giriş Tarihi: 1.1.2023 05:50

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce eşini sonra kayınvalidesini vurdu

Bursa’da, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vurdu

İHA
Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce eşini sonra kayınvalidesini vurdu

Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 2. Erguvan sokakta meydana gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala silahlı yaralama gerçekleşti.

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. E. (21) kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından kayınvalidesini Birgül E. (39) ise bacağından vurarak yaraladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce eşini sonra kayınvalidesini vurdu
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