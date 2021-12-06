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Giriş Tarihi: 6.12.2021 12:48 Son Güncelleme: 6.12.2021 12:59

Cezaevinden çıktı, 1 hafta sonra silahlı saldırıda öldü

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Cezaevinden çıktı, 1 hafta sonra silahlı saldırıda öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır (43), sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Nusaybin Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan bir süre yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye olduğu öğrenilen Yahya Çakır, sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yere yığılan Çakır, sağlık ekibi tarafından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yahya Çakır, hayatını kaybetti. Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak, saldırgan ya da saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayın terör saldırısı olup olmadığını da araştırıyor.

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Cezaevinden çıktı, 1 hafta sonra silahlı saldırıda öldü
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