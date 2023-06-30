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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Cezaevinden çıktı gelinini öldürdü

Karabük’te cinsel istismar suçuyla girdiği cezaevinden çıkan Tarık Ç. balkondan gizlice girdiği evde, 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Ç.’yi öldürdü

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Cezaevinden çıktı gelinini öldürdü
Karabük'te "cinsel istismar" suçlamasıyla girdiği infaz kurumundan tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta tahliye edilen Tarık Ç., eşi G.Ç., oğulları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Ç.'nin (19) yaşadığı eve gitti.



Müstakil binanın 3. katındaki daireye tırmanarak balkondan içeri giren Tarık Ç., hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Tarık Ç., tabancayla ateş ederek gelinini yaraladı. Evdekilerin etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karbeyaz Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin kısa sürede yakaladığı Tarık Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Tarık Ç. ifadesinde yaklaşık 3 ay önce S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduklarını iddia ettiği oğlu, gelini ve kendi eşini öldürmek için eve gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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Cezaevinden çıktı gelinini öldürdü
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