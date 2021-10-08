Cezaevinden çıktı hüsümetlisini öldürdü

Gölcük İlçesi Değirmendere Dörtyol mevkiinde faaliyet gösteren bir kokareçcinin önünde meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Ramazan Çar, kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen husumetlisi Kenan C. ile karşılaştı.İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kenan C. o esnada yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Çar'a ateş açtı. Ramazan Çar, açılan ateş sonucu başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın zanlısı Kenan C. ise olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ramazan Çar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.