Cezaevinden çıktı, ilk işi yayın açmak oldu

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan Merve Ceran'ın yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını terslemesi ve 7 yaşındaki kızını dövmesi tepkileri de beraberinde getirmişti. Yaptığı bir canlı yayında ise kafasını fırının kenarına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayınına devam eden Merve Ceran, hastane dönüşü ise yayın açarak "çocuğuma ilaç alacağım" diyerek takipçilerinden hediye atmalarını istemişti. SABAH'ın haberi üzerine harekete geçen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Merve Ceran'ın 3 çocuğunu devlet korumasına alırken Merve Ceran ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı. TikTok tarafından 177 bin takipçili hesabı silinen Merve Ceran, 'Karagül ebrar' adıyla yeni bir hesap açtı.Yeniden canlı yayın açan Merve Ceran, kendisinin iyi bir anne olduğunu ve haksız yere çocuklarının kendisinden alındığını söyledi. Merve Ceran, daha sonra kendisi gibi TikTok fenomeni olan arkadaşı Hülya Mizgin ile çiğköfte yerken pozlar verdi.