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Giriş Tarihi: 18.9.2022 16:43 Son Güncelleme: 18.9.2022 16:46

Cezaevinden çıktı, silahla iş yeri kurşunladı

Trabzon’da 5 gün bir iş yerine silahla ateş ederek kaçan  ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişi polis ekiplerinin  titiz çalışması sonucu yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Cezaevinden çıktı, silahla iş yeri kurşunladı

Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde 13 Eylül tarihinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından N.Y isimli kişinin iş yerine 4 el ateş edildi.

Camları kırılan iş yeri sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Ekipleri çevrede bulunan KGYS kameralarını incelemeye aldı. Kameraları izleyen polis ekipleri olaya karışan ve birbirlrinin kıyafetlerini giydiği M.Ö ve T.A. isimli kişileri tespit etti.

M.Ö'nün evinde yapılan aramada 7 kök hint kenevir bulundu. M.Ö'nün daha önce farklı suçlardan dolayı cezaevinde yatıp yeni tahliye edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Cezaevinden çıktı, silahla iş yeri kurşunladı
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