Cezaevinden izinli çıkıp eşini boğarak öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Y.S., karısını uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta meydana geldi. Y.S. isimli kişi 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. E.S.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Y.S.'nin 3 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.