Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Murat Göbelek uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif Göbelek, evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı. Cezaevinden kısa süre önce izinli çıkan Murat Göbelek, dün akşam saat 22.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Murat Göbelek, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Göbelek'e saldırdı. Öfkeli koca, kucağında yeğeni bulunan Elif Göbelek'i karnından defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ordu'nun Ünye ilçesinde de iki gündür haber alınamayan Öznur Temiz'in (27), evinde battaniyeye sarılmış ve çıplak halde cesedi bulundu.