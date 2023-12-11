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Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:18

Cezaevinden izinli çıkmıştı… 4 günde 9 kapkaç yapıp yeniden tutuklandı

İstanbul’da “Kapkaç” suçundan tutuklu olduğu cezaevinden izinli olarak çıkan bir hükümlü, 4 günde motosikletle 9 kapkaç olayı gerçekleştirdi. Yakalanan E.Ç. tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Cezaevinden izinli çıkmıştı… 4 günde 9 kapkaç yapıp yeniden tutuklandı

İstanbul Polisi; dört gün içerisinde Şişli ve Beyoğlu İlçeleri'nde gerçekleşen dokuz ayrı kapkaç olayıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kapkaç olaylarını motosikletle 10 kilometre mesafe içerisinde gerçekleştirdiği belirlenen kapkaççının olaylardan sonra kullandığı kaçış güzergahı, 53 farklı güvenlik kamera görüntüsünün detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda belirlendi. E.Ç. (22) isimli kapkaççı Şişli İlçesi'nde yine kapkaç yapacağı esnada suçüstü yakalandı. 27 suç kaydı bulunan ve kapkaç suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 30 Kasım 2023 tarihinde izinli alarak çıktığı tespit edilen E.Ç. yine "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Cezaevinden izinli çıkmıştı… 4 günde 9 kapkaç yapıp yeniden tutuklandı
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