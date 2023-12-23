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Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:55

Cezaevinden izinli çıkmıştı: Feci kazada can verdi!

Aydın'da 30 yaşındaki Hüsnü Sağ cezaevinden izinli çıktı. Gittiği eğlence mekanından dönerken trafik kazası geçiren Sağ, tüm çabalar rağmen kurtarılamadı.

İHA
Cezaevinden izinli çıkmıştı: Feci kazada can verdi!
Acı olay, Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Ovaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı cezaevnde olan ve izinli çıkan 30 yaşındaki Hüsnü Sağ, iddiaya göre bölgede bulunan bir eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen şahıs gece eğlence mekanından ayrıldı. Köşk Ovaköy Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası tespit edilemeyen bir araç çarptığı şahıs yol ortasında kaşdı. Daha sonra yoldan geçen diğer araçların da üzerinden geçtiği öğrenilen Hüsnü Sağ feci şekilde hayatını kaybetti. Sabahın erken saatlerinde yolda bir şahsın cesedi bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler şahsın cenazesini yoldan kaldırıp olay yeri inceleme çalışması yaptı.
Hüsnü Sağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köşk'e bağlı Başçayır Köyü'nden olduğu öğrenilen Hüsnü Sağ'ın ölümü sevenlerini üzdü.

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Cezaevinden izinli çıkmıştı: Feci kazada can verdi!
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