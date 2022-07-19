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Giriş Tarihi: 19.7.2022 12:57 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:03

Cezaevinden izinli çıktı annesi ve kız kardeşini rehin aldı

Kayseri'de uyuşturucu krizine giren madde bağımlısı Efe K, annesini dövdükten sonra kız kardeşini rehin aldı. Polisin ikna etmesiyle teslim olan Efe K'nın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cezaevinden izinli çıktı annesi ve kız kardeşini rehin aldı

Kayseri'de Şubat ayında cezaevinden izinli çıkan Efe K, Merkez Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Gömüderesi Sokak Üçyıldız Apartmanı'ndaki evlerinde iddiaya göre uyuşturucu krizine girdi. Efe K, 11. katta bulunan evlerinde annesini darp etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polise bir süre kapıyı açmayan Efe K, daha sonra kız kardeşini rehin aldı. Eve giren polis ekipleri uzun süre Efe K'yı iknaya çalıştı. Yaklaşık 1 bucuk saat süren ikna çabalarının sonuç vermesiyle Efe K, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Efe K, daha sonra annesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cezaevinden izinli çıktı annesi ve kız kardeşini rehin aldı
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