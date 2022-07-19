Cezaevinden izinli çıktı annesi ve kız kardeşini rehin aldı

Kayseri'de Şubat ayında cezaevinden izinli çıkan Efe K, Merkez Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Gömüderesi Sokak Üçyıldız Apartmanı'ndaki evlerinde iddiaya göre uyuşturucu krizine girdi. Efe K, 11. katta bulunan evlerinde annesini darp etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polise bir süre kapıyı açmayan Efe K, daha sonra kız kardeşini rehin aldı. Eve giren polis ekipleri uzun süre Efe K'yı iknaya çalıştı. Yaklaşık 1 bucuk saat süren ikna çabalarının sonuç vermesiyle Efe K, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Efe K, daha sonra annesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.