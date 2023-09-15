Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 15.9.2023 09:12

Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., evinde tartıştığı dini nikanlı eşi Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis, cinayet şüphelisi Neşet Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Damla Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Ş. evden kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Dakım, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Olayın ardından kaçan Neşet Ş.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaklaşık 8 yıldır hükümlü olduğu ve geçen pazartesi günü de kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Polis, cinayet şüphelisi Neşet Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar
Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mutlaka yaptırın, yarın başlıyor
Son dakika: Real Madrid'de büyük skandal! 4 futbolcu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltında
Ankara Halk Ekmek'te bakteri skandalı: AK Parti İl Başkanı A Haber'de tek tek açıkladı! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
SON DAKİKA | Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Erdoğan’a trilyon dolarlık ilgi...
Faik Bey’in yeğeni yok muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA