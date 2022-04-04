Elazığ’da vahşet! Cezaevinden çıktı, kaynanasını ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı

Olay saat 19.00 sıralarında Sarayatik Mahallesi Sebil sokaktaki 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre pandemiden dolayı izinli olarak cezaevinden çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fırat A. silahla kaynanası Zerif D., baldızı Gülay D. ve 10 yaşındaki Ali Tayyip D.'yi yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Zerif D. ve Gülay D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Ali Tayyip D. hastaneye sevk edildi.