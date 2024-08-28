Cezaevinden izinli çıktı oğlu tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Bünyamin Sargül (40), izinli olarak evine geldi. Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan (18) ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlu, Bünyamin Sargül'ü pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklandı. Çiftin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenildi.