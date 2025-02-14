Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı!

Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Hazro ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti ve imalatını yaptığı için Adana Açık Cezaevinde hükümlü yatan 34 yaşındaki A.Y.'nin 20 Ekim 2024 günü izinli çıktıtan sonra tekrar uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edildi. A.Y.'nin Memleketi Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde, temin ettiği uyuşturucuyu kendi kurduğu nakiliye ekibi tarafından Adana'ya göndereceği belirlendi.

SATIŞ AĞI KURDU

Uyuşturucu çetesi lideri A.Y.'nin Adana'da bir satış ağı oluşturduğu yönünde istihbari bilgi alındı. A.Y.'nin Lice İlçesi Bağlan köyüne geleceği duyumu alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda jandarma, bir kamyonet ve önünde bir binek araç tespit etti. Bulunan samanların altında 332 kilo toz esrar ve bir binek araç ele geçirildi. Araç içinde bulunan evraklar ve arazide bulunan telefonlara Narkotik Ekiplerince inceleme başlatıldı ve uyuşturucu şebekesi açığa çıkartıldı.

FİRARİ ÇETE LİDERİ YAKALANDI

azro İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Adana'da 3, Diyarbakır'da 4 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Firari örgüt lideri A.Y Lice ilçesi Bağlan ilçesinde saklandığı tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde firari örgüt lideri A.Y. Lice ilçesi Bağlan Mahallesinde yakalandı. Yapılan aramalarda 59.4 kilo toz esrar ele geçirildi.