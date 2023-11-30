Cezaevinden kaçan ‘15’lik suç makinesi yakalandı

Merkez Karatay ilçesinde yaşayan uyuşturucu bağımlısı T.T., çok küçük yaşlarda hırsızlığa başladı. Babası cezaevinde olan ve annesin de ilgilenmediği T.T. günübirlik yerlerde kalıp, yaşamını sürdürüyor.

Özellikle uyuşturucunun etkisinde olduğu zamanlarda çok sık hırsızlık yapan ve bu anları da güvenlik kameraları tarafından defalarca kaydedilen T.T., bu çaldığı paralarla da uyuşturucu alıyor. T.T., uyuşturucu etkisi nedeniyle birçok olayı ve neler yaptığı dahi hatırlamadığını söylüyor. Daha önce birçok kez tutuklanan ancak daha sonra tahliye edilen T.T., 3 ay önce 96 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle yakalanıp, tutuklandı.

'CEZAEVİ BANA GÖRE DEĞİL, DURAMIYORUM'

Konya Emniyeti, T.T'nin Sincan'da kaldığı cezaevinden firar ettiğini öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, T.T'nin gidebileceği adreslerde arama yaptı. T.T. çok geçmeden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesinde yakalandı. 96 yıl hapis cezasının üzerine bir de 5 yıl daha hapis cezası geldiği belirtilen T.T'nin yakınlarına, 'Cezaevleri bana göre değil, duramıyorum' dediği öğrenildi. T.T. işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. T.T'nin cezaevinden kaçtığı içinde ceza alabileceği belirtildi.